Il governatore Luca Zaia all'Arcella: taglio del nastro per Azienda Zero

E' cominciata con tre quarti d'ora di ritardo l'inaugurazione in via Avanzo, dove l'ex Casa Rossa, ristrutturata, diventa la sede legale dell’Azienda Zero, il motore amministrativo di tutta la sanità veneta. Ad aggiudicarsi la gara d’appalto, bandita dall’Usl 6 Euganea, è stata la cordata d’imprese composta dalle napoletane RR Costruzioni Generali Sri e Edildovi Sri, che hanno promesso un ribasso del 24,2%. Ovvero un milione e mezzo di euro anziché due. Motivo di grande soddisfazione quindi, visto che anche sono stati rispettati i tempi di consegna. Soddisfazione non solo per il governatore Luca Zaia ma anche per l'amministrazione comunale, rappresentata dal primo cittadino, Sergio Giordani.

Il sindaco Sergio Giordani ha ricordato quanto sia importante per la riqualificazione di questa zona uno spazio come questo. Ha evidenziato come la presenza di 120 lavoratori porti benefici a tutti, anche dal punto di vista commerciale.

Il governatore Luca Zaia, invece, nel suo intervento, oltre a valorizzare il lavoro e le scelte fatte in questi anni, ha messo ancora in evidenza la mancanza di personale specializzato e di medici.