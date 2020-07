Guadagnini sui nuovi focolai: «Stop atteggiamenti sconsiderati ma basta anche alla paura»

«Chi ha la febbre deve stare a casa e il comportamento dell' imprenditore di ritorno dalla Serbia é sicuramente da stigmatizzare. È veramente incredibile che ci siano ancora in giro persone che giocano con questa emergenza. Peggio ancora se si tratta di imprenditori, i quali dovrebbero aver capito quali sono le conseguenze di comportamenti sconsiderati. Detto ciò però va fatta una profonda riflessione circa la febbre da dichiarazioni roboanti, il contagio da paura, la sintomatologia del terrore che sta prostrando la nostra Regione da mesi». A dirlo il consigliere regionale e candidato Presidente del Veneto Antonio Guadagnini, leader del Partito dei Veneti.

«Le nostre imprese sono state danneggiate duramente dal lock down - ricorda Guadagnini - ed ora i settori della ristorazione e del turismo rischiano di vedere azzerare quel po' di ripresa che erano riuscite a costruire. Occorre secondo me il massimo del senso di responsabilità da parte di chi ha sintomi compatibili con il Covid19. Ma altresì occorre che chi ha la responsabilità della rappresentanza del Veneto deve domandarsi se di fronte ad alcuni nuovi casi, di cui solo uno in condizioni serie in ospedale, valga la pena di spargere dichiarazioni che hanno effetti prevedibili nella loro negatività. Che senso ha poi annunciare restrizioni da lunedì? Se le restrizioni sono urgenti vengano prese subito. Credo che a comportamenti individuali sconsiderati sia pericoloso rispondere con una sconsiderata paura, che rischia di costare altre migliaia di ore di cassa integrazione e bruciare chissà quanti posti di lavoro, specie nei settori del turismo e della ristorazione».