Hotel Sollievo all'asta: amministrazione comunale al lavoro per trovare una soluzione positiva

L’amministrazione comunale di Montegrotto Terme ha appreso della notizia dello sfratto esecutivo per la società che gestisce l’hotel Sollievo in attesa dell’asta in programmata per il prossimo primo ottobre. Contrariamente a quanto afferma un sindacato, l’amministrazione sottolinea che da mesi è in corso un’interlocuzione con i gestori proprio perché il Comune di Montegrotto Terme ha tutto l’interesse a garantire che un’importante attività economica rimanga aperta.

Asta

«Sapevamo - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - da mesi che la questione della proprietà dell’hotel Sollievo si sarebbe risolta con un’asta. Nel frattempo non siamo rimasti con le mani in mano, ma abbiamo interloquito con la società che gestisce questo albergo monitorando la situazione. Solo dopo l’asta sapremo chi saranno i proprietari dell’albergo e con loro potremmo aprire un tavolo per la questione dei livelli occupazionali, sempre che con la nuova proprietà il problema si ponga».