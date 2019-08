Il presidente della provincia Fabio Bui: «Aggregazione Etra - Ava, grande opportunità»

Il commento del Presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui, all’annuncio della continuazione del percorso intrapreso tra Etra ed Ava è molto positivo: «Una grande opportunità per il territorio e per i Sindaci».

Aggregazione

Il Presidente della Provincia di Padova Fabio Bui, Sindaco del Comune di Loreggia Socio di Etra, non esita a commentare con entusiasmo le notizie apparse oggi sui giornali, relative ad una ripresa del percorso di aggregazione che Etra ed Ava avevano intrapreso già nel 2017 e che in autunno vedrà la realizzazione di nuovi step necessari per arrivare al “matrimonio” tra le due società per la gestione del Servizio Rifiuti. «Un’operazione di primo piano che, attraverso la creazione di una newco, porterebbe alla nascita di un player totalmente veneto con un bacino di quasi un milione di utenti».

Aspettative

Non ci saranno assolutamente ricadute negative per nessuna delle parti, sostiene il presidente: «Non devono esservi timori o pregiudizi da parte dei Sindaci padovani di fronte all’allargamento del comparto vicentino – spiega Bui – perché attraverso i patti parasociali dovranno essere attuati tutti gli opportuni sistemi di garanzia, ogni Socio manterrà il proprio peso all’interno dell’azienda. Semmai vi saranno indubbi benefici, le sinergie che entreranno in essere porteranno ad una maggiore capacità di investimenti, una maggiore capacità di adeguare le infrastrutture e tutta l’impiantistica in dotazione». Ora dunque, espletata la fase conoscitiva, che ha dato esiti molto interessanti, è il momento di aprire la fase di approfondimento: i Sindaci di Etra hanno già scelto questo percorso di avvicinamento ad Ava, ora si tratterà di lavorare a temi portanti come i patti parasociali e le marginalità.