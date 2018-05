Il sindaco di Agna, Piva: "Basta incuria nelle aree attorno al centro urbano"

Al sindaco Piva e la sua amministrazione, l'incuria non va proprio giù. Così l'ammistrazione di Agna ha deciso per una severa ordinanza indirizzata verso chi trascura aree che sono confinanti con zone di competenza municipale.

L'ordinanza

"Anche nel centro abitato vi è la presenza di siti incolti e/o in stato di abbandono, di aree ricoperte da folta vegetazione spontanea, da rovi, arbusti o altro, che potrebbero agevolare la proliferazione di animali ed insetti nocivi di ogni specie, e costituire così una potenziale fonte di pericolo per l’igiene e la salute pubblica, nonché una possibile causa di incendi, con il conseguente aggravio e pregiudizio per l’incolumità pubblica e l’integrità del patrimonio". Per questo, con una ordinanza firmata dallo stesso primo cittadino, si andrà a colpire chi trasgredirà. Mantenere pulite tutte le aree verdi vuol dire anche evitare che si contaminano certe zone, limitare il proliferare di certi fenomeni dannosi per la comunità.

Le parole di Piva

“Questa ordinanza va a rinforzare il nostro regolamento di polizia rurale – spiega Gianluca Piva , Sindaco di Agna - ed è rivolta ai proprietari di aree e di terreni in centro abitato in evidente stato di incuria, degrado e abbandono. Non voglio assolutamente fare il duro di turno, ma non posso nemmeno accettare che in centro urbano insistano delle situazioni di incuria che possono causare problemi di igiene e salute pubblica. Con alcuni proprietari – conclude il Sindaco - già ci siamo sentiti ed hanno provveduto alla pulizia e sistemazione delle proprietà, per altri meno sensibili ai nostri richiami bonari ci saranno le sanzioni previste dall’ordinanza”