Il sindaco Giordani incontra i segretari confederali della città: "Dialogo è asse portante"

Si è svolto martedì mattina in Municipio un lungo incontro tra il sindaco Sergio Giordani e i segretari generali provinciali di CGIL, CISL, UIL Christian Ferrari, Sabrina Dorio e Riccardo Dal Lago.

DIALOGO. Unanime la soddisfazione per il riavvio, dopo anni, del dialogo sociale tra l'amministrazione comunale e i sindacati confederali. I tre segretari hanno ringraziato il sindaco per aver rapidamente risposto positivamente alla loro richiesta rendendosi immediatamente disponibile ad un incontro e hanno sottolineato come, pur nella distinzione dei ruoli, le organizzazioni sindacali, per la loro rappresentatività e per le partite che seguono, possono portare un punto di vista utile anche all'amministrazione.

FOCUS DEL DIALOGO. E' stato un incontro cordiale e costruttivo nel quale si sono toccati praticamente tutti i temi chiave che riguardano Padova e il suo futuro. Quindi si è ragionato di politiche per gli investimenti, del futuro della città anche attraverso progetti di rigenerazione urbana, di riorganizzazione e potenziamento del trasporto pubblico, temi che si legano strettamente agli interventi a tutela della salute di tutti i cittadini e delle politiche per il sociale. Un passaggio dell'incontro è stato dedicato alla valorizzazione della professionalità e dell'esperienza dei 1800 dipendenti del Comune, che rappresentano una grande risorsa sulla quale l'amministrazione può contare per il futuro. In generale lo spirito che ha animato la riunione è stato individuare politiche che riescano a ricomporre una città che ha bisogno di dialogo sociale e di coinvolgimento trasversale per disegnare una prospettiva di rilancio, rispetto alle quali le organizzazioni sindacali hanno assicurato la massima disponibilità ed impegno. Con l'incontro di oggi inizia una fase di dialogo e confronto che si svilupperà concretamente sui singoli temi nei prossimi mesi.

IMPRESSIONI. "Riattivare un rapporto forte e continuativo con i sindacati e con le parti sociali è elemento fondante del mio metodo che vede il dialogo come asse portante – commenta il sindaco Sergio Giordani- Non vuol dire solo interesse vero per le istanze del mondo del lavoro, lotta agli abusi, alla precarietà che toglie dignità e un lavoro congiunto volto alla promozione dei diritti. Discutere con tutte le grandi organizzazioni che permeano il tessuto sociale di Padova in ogni suo settore è un modo formidabile per avere informazioni dirette, idee nuove, percezione immediata dei problemi e la possibilità di percorsi concertati per affrontarli. Chi decide di precludersi queste possibilità non fa e non ha fatto un buon servizio alla città".