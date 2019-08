Il sindaco Giordani sul Conte bis: «Grande fiducia, il Premier è uno che sa prendersi responsabilità»

«Per me è una brava persona, è uno che si prende responsabilità». La premessa è questa, si esprime così sul premier Giuseppe Conte, a fronte delle deomande dei cronisti che gli domandano un parere sul premier, il sindaco, Sergio Giordani. «A me interessa poco della destra o della sinistra. Difficile far coesistere due gruppi così diversi e distanti tra loro, lo ha già fatto quindi significa che lui si impegna per tenere unito il Paese. Farà di certo così anche questa volta. Vediamo cosa succede, ma ho molta fiducia in Conte, sono certo che farà un grande lavoro».

Interessante capire se questa può essere un'opportunità per Padova:«Io mi relaziono - conclude Giordani - sempre e comunque con tutti, l’ho fatto prima con il precedente governo e lo farò anche adesso con quello nuovo. Certo è una situazione favorevole, quindi anche da questo di punto di vista sono fiducioso. Comunque il mio interesse principale è Padova, io devo rispondere alla mia comunità, non a un partito per fortuna. Questo agevola ancora di più. Io sono un civico, ricordatevelo sempre».