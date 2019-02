Quindicesima edizione padovana di "M’Illumino di Meno", l'iniziativa per l'ambiente di Caterpillar - Radio 2

Quindicesima edizione diM’Illumino di Meno, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa dalla trasmissione di Rai Radio 2 Caterpillar a cui il Comune di Padova aderisce fin dalla prima edizione del 2005.

Primo marzo

Il primo marzo, data scelta per M’illumino di Meno 2019, sarà dedicato in particolare all’economia circolare, che consente di dare una seconda vita a prodotti e oggetti diminuendo così il consumo di materie prime ed energia. In Italia l’economia circolare è una realtà: bottiglie dell'acqua minerale che diventano maglie e maglioni, carta dei giornali che ritorna carta dei giornali, una cornetta del telefono che diventa una lampada, fanghi che diventano biogas. Ovviamente però è possibile fare di più.

Di economia circolare si parlerà il primo marzo nella Sala Paladin di Palazzo Moroni dalle 9.30 alle 13.30 all’interno del convegno“Risorse Circolari per la sostenibilità e la resilienza” organizzato dal Comune di Padova in collaborazione con Università Iuav di Venezia e Coordinamento Agende 21 Locali Italiane. Nella giornata, moderata da Gianni Belloni, interverranno l’assessora all’Ambiente del Comune di Padova, Chiara Gallani, Francesco Musco e Fabio Peron, Università Iuav di Venezia, Edoardo Croci della Bocconi, Andrea Galeota della Camera di Commercio di Padova, Paolo Ferraresi di Banca Etica e Daniela Luise del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane oltre a diversi rappresentanti di aziende virtuose del territorio.

Appuntamenti

Diversi gli appuntamenti previsti in tutta la giornata che come sempre vedrà il gesto simbolico che caratterizza da sempre M’Illumino di Meno, lo spegnimento temporaneo delle luci in alcuni luoghi significativi: Palazzo Moroni, Palazzo del Capitanio, Piazza dei Frutti, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, via VIII Febbraio, Piazzetta Pedrocchi, Piazzetta Garzeria, Prato della Valle, Specola. Saranno spente anche le luci della Basilica, del convento e del piazzale di Sant’Antonio (in collaborazione con i Frati Minori Conventuali). Coinvolte anche le scuole che sono state invitate a fare una corretta raccolta differenziata a scuola, creare un nuovo oggetto da un oggetto di scarto, realizzare in classe idee, progetti, prototipi, tesinesull'economia circolare, sostituire i bicchieri in plastica dei distributori automatici con bicchieri compostabili; fare delle lezioni di approfondimento in classe. A promuovere queste buone pratiche saranno 38 scuole dall’infanzia alla secondaria di secondo grado per un totale di oltre 7 mila studenti.

Come sempre la giornata di chiuderà con cene e cocktail a lume di candela organizzati da diversi esercizi commerciali della città e con il concerto finale alla Sala Carmeli di via Galilei alle 21.15. In scena la French Gipsy Band con Chiara Dal Molin (voce), Lénaick (voce), Pier Brigo (contrabbasso), Gianni Tomazzoni (chitarra) e Nereo Fiori (fisarmonica).



9.30 - 13.30 | Sala Paladin di Palazzo Moroni

Risorse Circolari per la sostenibilità e la resilienza

Saluti istituzionali - Assessora all'Ambiente PASSEPARTOUT - FRENCH GIPSY BAND

Economia Circolare e risorse - Francesco Musco e Fabio Peron, Università Iuav di Venezia

Economia circolare: potenzialità e ostacoli - Edoardo Croci - IEFE-Bocconi - Università Bocconi

Economia circolare: un'opportunità per il sistema economico, Andrea Galeota - Camera di Commercio di Padova

Banca Etica: una finanza a servizio della sostenibilità - Paolo Ferraresi, Banca Etica Le città e le esperienze di economia circolare -Daniela Luise, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane

Progetto Opportunità - Giacomo Bellinato, Giulia Bonomini, Erika Guolo, Giovanna Pizzo, Assegnisti Opportunità, Università IUAV di Venezia

Esperienze di aziende virtuose: Ca’ Sana, Cazzaro Costruzioni, Città Solare, Stiferite spa, Zero Cento srl.

Modera: Gianni Belloni.