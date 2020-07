Pernumia, l'impegno di Marcato: bonifica completa dell'area ex C&C. La soddisfazione dei comitati

L'Assessore Roberto Marcato ha effettuato una visita nel sito della ex C&C di Pernumia, durante il quale ha annunciato che la Regione ha reperito ulteriori risorse per 7 milioni di euro, da aggiungere ai 5 milioni dell'anno scorso, per l'asporto dei rifiuti tossici del deposito di Pernumia, fondi che fanno capo in entrambi i casi alla Legge speciale per Venezia. «Esprimiamo - comunica con una nota il Comitato Popolare Lasciateci Respirare - viva soddisfazione per questa notizia perché dalle dichiarazioni di stamattina sembra che i 12 milioni totali saranno sufficienti per asportare tutte le 43 mila tonnellate rimaste. E' anche positivo che si faccia un unico bando di gara e che il tutto sia gestito da un ente sovracomunale, Veneto Acque. Abbiamo ringraziato l'Assessore Roberto Marcato, che avevamo incontrato negli uffici del suo assessorato nel marzo 2019 proprio per chiedergli un suo personale impegno nel disinnescare questa bomba ad orologeria. Ora auspichiamo che l'iter avvenga in tempi brevi perché gli interni dei capannoni sono in condizioni ormai pessime da quello che abbiamo visto stamattina: ci sono estese pozzanghere di percolato e i piloni di sostegno sono pericolosamente corrosi dal contatto con i materiali».

Il sindaco

«Stamattina inoltre con il Sindaco Luciano Simonetto abbiamo sottolineato - prosegue la nota - la necessità di effettuare i carotaggi dell'area esterna: dopo 15 anni non abbiamo ancora nessun dato certo sulla contaminazione del suolo e delle acque della campagna circostante, tenuto conto sia del dilavamento dei cumuli interni, sia del fatto che in passato migliaia di tonnellate erano state depositate sull'area esterna senza proteggere il suolo. Il Piano per i carotaggi è pronto dal 2011, ma su questo fronte ancora tutto tace».

Vigilanza

«Continueremo a vigilare affinché gli impegni espressi oggi siano mantenuti, troppe volte in questi anni abbiamo dovuto riprendere le iniziative per sensibilizzare tutte le istituzioni sulla grave situazione che stiamo vivendo dal 2005. Per noi è comunque anche il momento - concludono - di ringraziare tutti i parlamentari europei e italiani, i consiglieri regionali e provinciali, i Sindaci e i medici del territorio, ma soprattutto i nostri concittadini che hanno sempre sostenuto l'iniziativa dei Comitati e delle associazioni».