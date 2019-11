Imu, Lazzarini (Lega): «Follia pignoramenti, presenteremo emendamento a manovra»

«Non solo tasse e manette. Ora anche il pignoramento forzoso nei conti correnti in caso di ritardo nel pagamento dell'Imu. Roba da far impallidire lo sceriffo di Nottingham».

Conseguenze economiche

La deputata della Lega Arianna Lazzarini, sindaco di Pozzonovo e consigliere nazionale Anci interviene sulla vicenda che riguarda la tassa sulla proprietà della casa: «L'unica differenza è che ora il governo giallofucsia vuole costringere noi sindaci a fare il lavoro sporco, ossia attivare le procedure di riscossione entro tre mesi dalla notifica dei mancati pagamenti senza dare la possibilità di valutare caso per caso o di prevedere rateizzazioni. Così si spara nel mucchio con le conseguenze che non sono solo economiche ma anche sociali. È l'ennesima dimostrazione che questo governo, non sapendo più dove sbattere la testa per trovare le risorse, pretende di farla sbattere a noi. Provvederemo a presentare un emendamento per cercare di sanare questa autentica follia da regime».