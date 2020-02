Attacco incendiario alla sede di Forza Nuova, Leardini: «I soliti vigliacchi, non ci spaventano»

Dopo l'attacco incendiario alla sede padovana di Forza Nuova in via Girolamo dal Santo il direttivo del movimento politico dice la sua.

Luca Leardini

A parlare è Luca Leardini, coordinatore regionale: «Non è certo la prima volta che alcuni vigliacchi ne approfittano del buio e, coprendosi la faccia, vengono a danneggiare la nostra sede. Dalle telecamere interne si vede bene la persona che con un cappuccio calato sul volto, versa il liquido e accende il fuoco prima di scappare come fa un cane randagio alla paura di poter essere visto da qualcuno. Si tratta certamente dei soliti infami sempre pronti a colpire alle spalle, di notte o in numero ampiamente superiore. Se pensano di intimidirci con questi gesti, come sempre hanno sbagliato tutto. Noi continueremo a scendere in piazza con la nostra faccia pulita e lo faremo in un numero sempre maggiore e sempre con maggior convinzione. Forza Nuova non si fa certo impaurire dalle solite azioni vigliacche e meschine messe a segno da qualche scappato di casa. La cosa non solo non ci spaventa, ma non ci scalfisce nemmeno».