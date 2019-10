Da benzina o gasolio a Gpl o metano: 90mila euro di incentivi per la "trasformazione"

Il Settore Ambiente e Territorio ha predisposto per l’anno 2019 il Bando per l’erogazione di contributi per la trasformazione dell’alimentazione di un autoveicolo da benzina o gasolio a gpl o a metano per un importo di 90 mila euro, che prevede per singolo contributo la seguente ripartizione:

650 euro per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo da benzina a benzina/GPL;

750 euro per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo da benzina a benzina/metano;

750 euro per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo da gasolio a gasolio/GPL;

1.000 euro per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo da gasolio a gasolio/metano.

Ministero

L’iniziativa è già stata adottata da molti comuni italiani, anche grazie all’azione promossa del Ministero dell’Ambiente Carburanti a basso impatto (ICBI) ed è volta a favorire la trasformazione dell'alimentazione a GPL o metano di autoveicoli omologati a benzina, (tecnologia ormai consolidata), e la trasformazione dell’alimentazione a gasolio/Gpl o gasolio/metano di autoveicoli omologati a gasolio (proseguendo nella sperimentazione avviata lo scorso anno).

Gallani

«Già lo scorso anno abbiamo stanziato contributi per incentivi di questo tipo - dichiara l’assessora all'Ambiente Chiara Gallani - Quest’anno si vanno a inserire nel solco delle molte azioni che Comune sta mettendo in campo per far fronte al nostro problema principale: l’inquinamento. Mi riferisco a iniziative come l’abbonato in prova, grazie alla quale sono arrivati già 200 nuovi abbonamenti, o i contributi per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita. Abbiamo inoltre attivato lo Sportello Aria Pulita (http://www.padovanet.it/informazione/sportello-aria-pulita) che fornisce a famiglie, amministratori condominiali, operatori commerciali e imprese informazioni e strumenti per ridurre i consumi e l’impatto sulla qualità dell’aria».

Erogazione

L’erogazione avverrà fino all’esaurimento dei fondi e tutta la modulistica sarà disponibile tra qualche giorno su Padovanet. «Si tratta di un’azione concreta per migliorare la qualità dell’aria della nostra città oltre che un modo per andare incontro alle esigenze di chi possiede veicoli che non sono conformi agli ultimi standard - conclude Gallani - La nostra intenzione è quella di facilitare i cittadini che intendono trasformare i propri veicoli per poter circolare senza problemi e per inquinare meno. A volte non ci pensiamo, ma un diesel Euro 5 inquina più di una macchina a benzina Euro 3. I carburanti sono molto diversi tra loro e un veicolo con un’alimentazione rispetto ad un’altra contribuisce a fare la differenza».

Misure

Dal primo ottobre sono in vigore le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dall'accordo interregionale del Bacino Padano, relative alla circolazione dei veicoli e all’utilizzo di impianti termici. Ad oggi, martedì 22 agosto, sono stati controllati 1.674 veicoli, di cui sanzionati 42 (dato dal 7 ottobre), mentre per quanto riguarda gli impianti termici sono state eseguite 293 ispezioni strumentali, 8.005 controllo cartacei su rapporti di efficienza e 89 controlli della temperatura.