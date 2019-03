Al via gli incontri con i commercianti per concertare il progetto per ultimo tratto di viale Stazione

L’amministrazione comunale di Montegrotto Terme ha deciso di investire 100 mila euro per la sistemazione dell’ultimo tratto di viale Stazione che va dalla stazione all’incrocio con via Scavi. Lunedì sera l’assessore al commercio Laura Zanotto e il caposettore dell’ufficio tecnico dell’amministrazione sampietrina, Andrea Rinaldo, hanno incontrato i commercianti della zona per il primo degli incontri di concertazione del progetto di riordino che sarà messo in opera tra gennaio e febbraio del 2020.

Il sindaco

«Abbiamo l’esigenza - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - di rispondere a due criticità: sistemare i marciapiedi sono molto dissestati e possono essere pericolosi per i turisti che arrivano in stazione e si recano negli alberghi del centro con i bagagli, e mettere in rete la pista ciclabile con il nuovo sottopasso di Mezzavia in modo da favorire la sicurezza di ciclisti e pedoni».

Commercio

«Il progetto - spiega l’assessore al Commercio Laura Zanotto - nasce da un’esigenza che ci è stata segnalata da molti cittadini e negozianti. I lavori saranno eseguiti in un momento di bassa stagione turistica, in modo da arrecare il minor danno possibile alle nostre attività. Con i commercianti della zona studieremo una soluzione per far rivivere anche quella parte di viale stazione è più disagiata. A breve saranno programmati altri incontri per trovare con loro la soluzione migliore».

Progetto

Il progetto è la prima tranches di una serie di lavori per complessivi 900 mila euro per il boulevard di viale Stazione previsti nel piano triennale delle opere. «Per il disegno complessivo - spiega Mortandello - dobbiamo però attendere anche per capire che cosa ne sarà dell’hotel Montecarlo».