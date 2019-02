"Ho solo giocato un po"', incontri per genitori e figli per affrontare le criticità dell'era digitale

Prosegue il progetto “Ho solo giocato un po’”, il ciclo di incontri organizzati dal settore Servizi Sociali, in collaborazione con il Centro Train de Vie pensato per offrire alle famiglie gli strumenti per affrontare le criticità del digitale.L’appuntamento, dedicato alla fascia d’età tra gli 11 e i 14 anni, è in programma per domenica 24 febbraio dalle 15 alle 18 nella sala polivalente di via Piovese 74.

Obiettivo

L’obiettivo dei laboratori, rivolti ai ragazzi e ai loro genitori e condotti da Sonia Liburdi, psicoterapeuta specializzata in Psicologia dei nuovi media, Michele Tricarico, psicologo mediatore familiare, Dario Pettenuzzo, psicologo psicoterapeuta e Simonetta Milan, psicologa psicoterapeuta, è quello di creare uno spazio di confronto tra genitori e figli sulle opportunità dei giochi legati alle nuove tecnologie.

Incontri

È consigliabile partecipare con il proprio smartphone e, per la fascia d’età 11/14 anni, con un pc con il gioco Fortnite installato. Gli incontri proseguiranno il 10 marzo alla sala Ferrazza di via Boccaccio 80 (età 8/10 anni), il 24 marzo nella stessa sala (11/14 anni). Appuntamento invece alla sala Giotto di via Astichello 18 il 7 aprile (8/10 anni) e il 14 aprile (11/14 anni), sempre negli stessi orari.