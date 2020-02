Trasferta romana: il sindaco Giordani incontra i ministri De Micheli e Manfredi

Doppio impegno a Roma del sindaco Sergio Giordani, che mercoledì 5 febbraio in due distinti appuntamenti ha incontrato il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

Gaetano Manfredi

Padova città d'arte e di cultura, capitale del volontariato 2020. E, ovviamente, anche città di grande tradizione universitaria: le tante sfaccettature della città del Santo erano ben rappresentate nell'incontro che hanno avuto a Roma il sindaco Sergio Giordani e il rettore dell'Università Rosario Rizzuto con il nuovo ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. Un colloquio cordiale e costruttivo, occasione per il sindaco Giordani di raccontare al ministro la città di Padova e le sue peculiarità e per il rettore Rizzuto di salutare l'ex presidente della Crui (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, della quale Rizzuto è membro della giunta). Per il futuro sono state gettate solide basi per una proficua collaborazione tra il Ministro e il "Sistema" Padova che ha nell'amministrazione comunale e nell'Ateneo due fulcri decisivi.

Paola De Micheli

Presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è poi svolto un cordiale incontro operativo tra il sindaco Sergio Giordani e la Ministra Paola De Micheli, alla presenza segreteria tecnica del Mit. Il Sindaco ha aggiornato la Ministra rispetto allo stato di avanzamento di alcuni importanti dossier che interessano la città di Padova e le competenze del ministero. Si sono gettate le basi per la collaborazione che porterà il nostro territorio a presentare le progettualità che interessano la Fiera di Padova, attingendo alle risorse che il Governo ha stanziato nella Legge di Bilancio. Il Ministro ha inoltre aggiornato il Sindaco sulle risorse messe a disposizione per sostenere la mobilità urbana sostenibile ed ecologica. Opportunità accolte molto positivamente dal sindaco Giordani e che denotano come la collaborazione tra governo e città si confermi solida e fruttuosa.

Sergio Giordani

Sottolinea il sindaco Sergio Giordani: «La mia missione è lavorare esclusivamente per gli interessi della città, cogliere opportunità, farla crescere, mettere in cantiere opere utili alla gente. Come ho sempre detto non ho nessun interesse per i colori dei governi ma per i fatti che posso ottenere per i padovani collaborando con loro. Gli incontri avuti oggi sono state preziose occasioni per curare importanti progettualità e nella collaborazione lontana dalle baruffe tra partiti sono certo che possiamo sviluppare tutti assieme una centralità di Padova nel panorama nazionale».