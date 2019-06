Dall'Università di Padova al Quirinale: Marta De Zotti ricevuta da Sergio Mattarella

Una stretta di mano decisamente "inusuale": in occasione della Festa della Repubblica, il Presidente Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale la dottoressa Marta De Zotti del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova.

La scoperta

Marta De Zotti è l’autrice di una scoperta rivoluzionaria legata a un peptide bionico che trasforma la luce in energia elettrica. La ricerca è stata pubblicata su "Angewandte Chemie International Edition" ad aprile di quest’anno. Il minuscolo dispositivo interamente formato da molecole biologiche auto-assemblate riesce a convertire la luce in corrente elettrica con un'efficienza maggiore di altri sistemi non biologici e dura mesi. È un primo “mattone” per costruire un circuito elettronico biomolecolare.