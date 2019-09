Ingegneria va in Fiera: siglato l'accordo. Progetto da 15 milioni di euro

E finalmente sono arrivate anche le firma sul protocollo d’intesa per un progetto da 15milioni di euro, dove sorgerà la nuova scuola d'ingeneria. Nelle intenzioni dovrebbe essere realizzato entro l’anno accademico 2021/2022. Accordo siglato da Comune, Università, Provincia, Camera di Commercio e Fiera. Uno spazio, la nuova scuola d’ingegneria, che potrà ospitare tremila studenti:

Ingegneri

«Ne servono sempre di più - ha spiegato il Magnifico Rettore, Rosario Rizzuto, poco prima della firma - d'ingegneri. E chi esce dalla nostra facoltà non ha certo difficoltà a trovare impiego, anzi. Le imprese hanno bisogno di figure qualificate». Il nuovo polo sarà dotato di Competence Center, spazi di coworking, acceleratori d’imprese, sale convegni, spazi espositivi e incubatoi di spin off.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Soddisfatto il sindaco, Sergio Giordani. Ha sempre ripetuto quanto fosse per lui una preoccupazione, il destino della Fiera: «Un passo fondamentale per il rilancio della Fiera. Abbiamo fatto un grande lavoro per riportare la Fiera di proprietà pubblica. E’ il primo tassello di un percorso, sono convinto che con l’impegno di tutti i soci ne usciremo alla grande».