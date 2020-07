Interventi anti-allagamenti per 130 mila euro negli scoli della zona Nord di Montegrotto Terme

Il Comune di Montegrotto Terme ha deliberato intervento da 130 mila euro per la messa in sicurezza idraulica di tutta la zona Nord di Montegrotto: pulizia e risezionamento degli scoli minori della zona, di via Marzia, via Pesare, via Pesaro, via Montello e via Campagna Alta, compresi quelli privati per i quali è stato necessario raccogliere il consenso dei proprietari.

Lavori

I lavori saranno svolti i dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta che si occuperà degli appalti e della realizzazione delle opere. «Mi sembra - aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello- un buon esempio di collaborazione tra enti per risolvere i problemi dei cittadini. Faremo il possibile perché gli interventi vengano eseguiti nel minor tempo possibile».

Allagamenti

«Questo intervento - afferma il vicesindaco Luca Fanton, oltre a risolvere 6 km di pulizia dei fossi privati per migliorare lo scolo del sistema idraulico minore molto importante per la prevenzione, risolverà il problema degli allagamenti via Pesare. La pompa del sottopasso di via Pesare (in capo al comune di Abano) gettava infatti l’acqua nei fossi di Montegrotto che non avevano la portata necessaria per smaltirla. Con questi lavori anche i gli scoli minori saranno efficienti faranno defluire l’acqua anche nel caso di piogge copiose».