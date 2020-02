Padova capitale del volontariato, gli interventi del presidente Mattarella, Giordani e Zaia

Vi proponiamo alcuni stralci del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del sindaco di Padova Sergio Giordani e del Governatore del Veneto Luca Zaia.

Sergio Mattarella

Questa la sintesi dell’intervento di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica: «Rivolgo un caloroso saluto a tutti i padovani e a questa meravigliosa sala piena di volontari. Padova capitale europea del volontariato nel 2020 sarà un grande laboratorio di solidarietà animato da una cittadinanza consapevole e attiva. Si tratta di un riconoscimento prestigioso per Padova, e questi mesi non devono limitarsi a una celebrazione delle varie realtà ma un’occasione di avanzamento per la città e per l’intero Paese. Il volontariato è energia irrinunciabile per la nostra società, e i volontari sono veri e propri corpi di intervento della nostra repubblica, pronti a porre rimedio alle ferite della nostra società. Trasformazioni impetuose stanno cambiando i luoghi e le persone, e donare il proprio impegno mantiene un ruolo cruciale per la fiducia del futuro. La passione sconfigge l’indifferenza, per questo il volontariato guarda all’umanità. Padova ha conosciuto grandi testimoni del volontariato italiano, divenuti esempio per la loro azione ma anche per le riflessioni che ci hanno lasciato: penso ad esempio a don Luigi Mazzucato e Francesco Canova del Cuamm - Medici per l’Africa, a monsignor Giovanni Nervo padre della Caritas italiana e al mite e instancabile monsignor Giuseppe Pasini. Per loro carità e giustizia sono sempre state un binomio inscindibile. Voglio ricordare altre due personalità molto legate a Padova, ovvero Antonio Papisca, giurista e uomo di pace, e Tom Benetollo, che si è sempre speso per l’accoglienza e l’integrazione. Sta inoltre emergendo un’economia civile, che può definire un equilibrio migliore. Il valore che voi volontari rappresentate è inestimabile. Desidero ribadire l’apprensione per le sorti di Silvia Romano, rapita in Kenya mentre svolgeva la sua opera di pace e solidarietà: non può mancare da Padova il nostro pensiero per lei. Buon 2020 Padova, e grazie a tutti i volontari per quel che fate perché voi contribuire a rendere migliore l’Italia e a rappresentare una possibilità di autentica crescita civile in tutta Europa. Complimenti”.

Sergio Giordani

Questa la sintesi dell’intervento di Sergio Giordani, sindaco di Padova: «Signor presidente, la sua presenza testimonia l’attenzione che le istituzioni rivolgono a chi si dedica agli altri. Bisogna mettere il noi al posto dell’io, proprio come fanno questi volontari, che rendono realtà il concetto di don Lorenzo Milani, “I care”. Voglio sottolineare solo un dato: 6.466, ovvero il numero delle associazioni censite dal Centro Servizi del Volontariato e che operano nella nostra provincia. Voglio ricordare Medici con l’Africa Cuamm, prima Ong fondata, e monsignor Giovanni Nervo, che nel 1951 ha istituito la Scuola Superiore di Servizio Sociale di Padova Grazie a tutti».

Luca Zaia

Questa la sintesi dell’intervento di Luca Zaia, Governatore della Regione Veneto: «Benvenuto signor presidente, la sua presenza dà tono e valore a questa inaugurazione. Un particolare abbraccio alle volontarie e ai volontari presenti. Non è facile intervenire, ma guardando i numeri si capisce perché Padova sia stata scelta quale Capitale Europea del Volontariato. Con orgoglio sottolineo che abbiamo anche dei primati, perché siamo la prima comunità al mondo per numero di missionari, che sono 3.500 in tutto il pianeta. Siamo anche la prima comunità per l’inserimento dei disabili nel mondo lavorativo. Chiudo ricordando anche una forma di volontariato che tende ad essere dimenticata, ovvero le istituzioni. E voglio ricordare Tina Anselmi, che ha dato vita al sistema sanitario nazionale. Una persona ogni cinque fa volontariato: sono quasi un milione di persone, questo è il Dna del Veneto».