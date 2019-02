Intesa tra Cadoneghe, Vigodarzere e Padova per evitare ingorghi sulla Castagnara

Sabato 9 febbraio, a Palazzo Moroni, Andrea Micalizzi, assessore alle Infrastrutture del Comune di Padova, Michele Schiavo, sindaco di Cadoneghe, e Adolfo Zorzan, sindaco di Vigodarzere, hanno firmato la lettera d'intenti tra i comuni di Padova, Vigodarzere e Cadoneghe per la condivisione di una soluzione per la viabilità di ingresso in città da nord