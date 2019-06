Un ponte per Antonio Destro a Montegrotto Terme. Intitolazione con il Segretario Generale Uil Carmelo Barbagallo

Sarà presente anche Carmelo Barbagallo, Segretario Generale della Uil, domenica prossima, 16 giugno, all’intitolazione ad Antonio Destro del ponte stradale della zona artigianale di Montegrotto Terme.

Destro

Destro dedicò tutta la vita a difendere i lavoratori, in particolare gli alberghieri del bacino euganeo e fu anche artefice dell’accordo con il ministro del Lavoro Gino Bertoldi per l’istituzione della cassa alberghiera e del lavoro a tempo indeterminato per gli alberghieri del bacino euganeo. «La richiesta di ricordare Destro - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - è partita delle organizzazioni sindacali Uiltucs e Uilp del bacino euganeo e l’abbiamo accolta volentieri perché consideriamo Antonio Destro un esempio importante per il suo contributo a favore del nostro territorio: da amministratore locale a sindacalista è stato sempre impegnato per la libertà, i diritti dei lavoratori del bacino termale, per il benessere della comunità e per il progresso sociale».

Intitolazione

La Giunta ha deciso di intitolargli il ponte che collega Montegrotto Terme con Abano Terme in via dell’Artigianato vicolo III. La cerimonia è prevista per le 10.30 e in caso di maltempo si terrà al centro comunale di via Diocleziana 4.