Tram, comunicato il crono programma. Collaudo dell'opera previsto per il 28 agosto 2022

Il vice sindaco, Arturo Lorenzoni, ha comunicato che è stato inviato a Roma il cosiddetto "crono programma" che fissa le tempistiche sugli investimenti e le tappe per la realizzazione della nuova linea del tram.

Le parole di Lorenzoni

«Oggi abbiamo inviato al Ministero dei Trasporti il crono programma degli investimenti previsti sulla nuova linea del tram, coerentemente con i tempi previsti. Si tratta di un documento fondamentale per la scansione dei passaggi che ci porteranno fino al completamento dell’opera, previsto per l’agosto del 2022. Tra le scadenze principali individuate la firma della convenzione con il Mit, dove verranno definite le scelte su mezzo e percorso, l’appalto integrato dei lavori e l’approvazione del progetto esecutivo entro la fine del 2020. Nel crono programma sono previste tutte le procedure e i tempi per gli appalti per un’opera di questa portata, che sarà cantierizzata all'inizio del 2021. Prima della firma della convenzione avremo cura di dialogare con i cittadini e le categorie economiche per definire con precisione anche i tempi dei cantieri e per calendarizzarli in modo da ridurre per quanto possibile i disagi».