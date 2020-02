«Tre ipotesi per le palazzine di Piazzale Boschetti»: l'indiscrezione dell'assessore Colasio

«Alla fine le due vituperate palazzine che qualche genio voleva buttare giù ci hanno permesso di effettuare questa importante permuta». Altro che sassolino, Andrea Colasio si toglie un vero e proprio "macigno" dalla scarpa.

Tre opzioni

Le due "vituperate palazzine" a cui si riferisce l'assessore alla cultura sono quelle in stile liberty di piazzale Boschetti, "barattate" con i terreni che consentiranno al Parco Iris di ampliarsi raggiungendo i 251.000 metri quadrati. E alle suddette palazzine di tornare a risplendere, tanto che Colasio svela anche le tre opzioni sul tavolo: «L'ipotesi sullo sfondo per il nuovo Parco Tito Livio è di fare un maxi-ristorante o residenze di lusso o un grande albergo: in ogni caso è un'operazione che cambia un buco nero del nostro spazio urbano rendendolo uno spazio completamente rigenerato e di grande identità. Oltretutto ci sarà una passerella pedonale che lo collegherà alla Cappella degli Scrovegni, creando quindi una nuova piazza che si collega all'insula museale».