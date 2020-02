Isola pedonale: al via i lavori per il rifacimento della pavimentazione e della fontana 

L’isola pedonale di Montegrotto Terme si rifà il look con un nuova pavimentazione in marmo e una nuova impiantistica per riattivare la fontana di piazza Carmignoto che avrà nuovi giochi di acqua e di luce. «Procediamo - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - con i lavori per ridare decoro a 360 gradi a Montegrotto Terme. Dopo la programmazione e tutte le pratiche amministrative e burocratiche finalmente si vede nella realtà la buona politica riportata nella nostra città dalla nostra amministrazione».

Manutenzioni

«I lavori - spiega il consigliere delegato alle manutenzioni Lodino Zella - si inseriscono nell’ampio progetto di sistemazione, rifacimento e messa in sicurezza di strade e marciapiedi approvato lo scorso anno dal Comune e finanziato con un importo complessivo di 500.000 euro. Dopo aver ultimato quindi le due rotatorie di via Caposeda, il rifacimento del marciapiede di via Dei Colli e la sistemazione della pavimentazione di tre tratti stradali, sono iniziati in questi giorni i lavori sul cantiere più centrale del nostro Comune».

Lavori

I lavori riguardano specificamente la sostituzione delle lastre di marmo e della canalina sempre in marmo, di raccolta delle acque meteoriche, dell’isola pedonale di via Manzoni. Contemporaneamente partiranno anche i lavori di impiantistica per la riattivazione della tanto attesa fontana di piazza Carmignoto. «La nuova fontana sarà una bella sorpresa sia per i sampietrini sia per i turisti - afferma Zella - abbiamo curato sia l'effetto scenografico con introduzione di fari a colore variabile e sia la funzionalità. Il gioco d'acqua è infatti stato studiato in modo da evitare i problemi, che si sono verificati in passato, di formazione di una pellicola bagnata sul pavimento in marmo della passeggiata pedonale a causa della nebulizzazione dell’acqua».