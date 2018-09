IT.A.CÀ, il Festival del Turismo Responsabile, per la seconda volta a Padova

IT.A.CÀ, Festival del Turismo Responsabile, apre a padova giovedì 20 settembre alle 18.45 con un aperitivo inaugurale a Ca’Sana: oltre ai saluti istituzionali sarà possibile incontrare una delegazione di operatori turistici proveniente da Capo Verde per presentare i progetti di ecoturismo attivi sull’isola di Fogo. L’argomento sarà approfondito nel seminario “Sentieri che uniscono. Esperienze di turismo responsabile e sostenibile a confronto tra Veneto e Capo Verde” in programma sabato 22 settembre a Palazzo Liviano.

Padova, che nell’edizione 2017 ha raccolto più di 1.000 visitatori, si prepara ad accogliere la seconda edizione, trasformandosi in polo di scambio e riflessione sulla filosofia che persegue il festival, a partire dal tema del viaggio, come opportunità di conoscenza e scoperta che parte da casa e arriva a casa (it a cà in dialetto bolognese significa sei a casa?): una qualsiasi casa, una qualunque itaca da raggiungere. Unviaggio responsabile, dove non importa la meta, ma ciò che accade durante il percorso.

Tante le iniziative condivise che animano i pomeriggi del festival, tutte dedicate alla riqualificazione e la riscoperta dei quartieri, in un’ottica di incontro sociale e sviluppo della comunità: si va dal Parco Iris con Forcellini Social Street (sabato 22 settembre a partire dalle 16.00) a Parole in Quartiere al giardino Debussy all’Arcella, passando dal Portello con il Portello Folk in Festa (nei pomeriggi di sabato 22 e domenica 23). Non mancano le proposte di itinerari in città: in pulmino alla scoperta delle principali opere di street art (Padova graffiti tour, venerdì 21 alle 10.00 e alle 15.00), in barca sul Piovego e Bacchiglione (Tour fluviale e visite guidate dai bastioni rinascimentali del Castelnuovo al Borgo Portello, sabato 22 e domenica 23 alle 16:00 e Vogando alla scoperta del Bacchiglione, venerdì 21 alle 20:00, sabato 22 alle 17:00 e domenica 23 alle 9:00), a piedi alla ricerca dei cinema scomparsi (Cosa resta dei nostri Cinema?, venerdì 21 alle 18.30) o dei riferimenti astronomici nascosti tra i monumenti (Passeggiata con l’astronomo, domenica 23 settembre alle 10.30 e alle 16.30).

Tante anche le possibilità per aderire a suggestive gite fuori porta, come il percorso guidato in e-bike lungo l’anello ciclabile dei Colli Euganei, la giornata organizzata ai Casoni della Fogolana, in Valle Millecampi (Codevigo) o la pedalata in campagna tra ville e casoni alla scoperta della Saccisica. Insomma, quattro giorni ricchi di occasioni per conoscere il turismo responsabile, riscoprire il proprio territorio e il valore della comunità locale.

A Padova il Festival IT.A.CÀ è organizzato da COSPE Onlus e Arci Padova, patrocinato e in collaborazione con il Comune di Padova e la partecipazione di oltre settanta realtà locali tra enti pubblici, associazioni e aziende del territorio. Grazie all’esperienza e alle sinergie instaurate già nel corso della prima edizione anche quest’anno è stato possibile un programma denso, ricco di proposte differenziate per tutti i gusti e le età e attento alla mobilità sostenibile: itinerari a piedi, in bici, in barca, workshop, aperitivi e racconti di viaggio, visite guidate, feste nei parchi e nei quartieri, seminari, laboratori, concerti, documentari, libri e degustazioni per lanciare un’idea di turismo più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive.

Il festival vedrà l’impegno non solo degli organizzatori e dei volontari, ma anche di alcune studentesse del Master Design dell’offerta turistica dell’Università di Padova e degli studenti dell’Istituto Einaudi Gramsci che contribuiranno alla realizzazione delle singole iniziative attraverso il progetto di alternanza scuola-lavoro