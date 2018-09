L'assessora Benciolini: "Ecco come cambiano i cimiteri"

L’assessora Francesca Benciolini ha presentato alla stampa non solo il lavoro compiuto al cimitero di Granze, ma anche il piano di lavoro pensato per intervenire allo stesso modo in tutti i cimiteri della città.

Granze

Sostituire la terra con la ghiaia negli spazi destinati alle tombe, prato dove lo spazio è libero. Questo in estrema sintesi l’intervento fatto al cimitero di Granze e portato a termine proprio in questi giorni: “Abbiamo scelto - spiega l’assessora Francesca Benciolini - di cominciare da uno piccolo e in periferia. Il cimitero di Granze è rimasto schiacciato da due grosse arterie che servono la zona industriale, è anche difficile trovarlo. Chi lo frequenta, chi lì ha i propri cari, ha diritto a un luogo che non sia solo dignitoso e pulito, ma quanto più possibile bello. Anche la bellezza genera sicurezza. Sono l’abbandono, la precarietà che innescano fenomeni di degrado”.

Piano

Il piano prevede immediatamente lo stesso tipo già nei prossimi mesi è quello di intervenire in questo sesso modo in quattro piccoli cimiteri l’anno e in quattro campi dell’immenso Maggiore. “In questi mesi ho viaggiato per vedere come facevano negli altri comuni, anche in altri Paesi d’Europa. Ho notato ovunque le stesse problematiche, l’erba che cresce tra le tombe crea disordine, non aiuta chi si deve muovere per raggiungere una in particolare. Invece così è tutto più ordinato, l’accesso è facilitato”.

Arte e cultura

Tra le molte novità annunciate nell’ambito dei cimiteri cittadini, oltre alla collocazione di personale volontario all’interno e continuare la collaborazione con le cooperative che ospitano migranti, anche l’opportunità di organizzare eventi culturali all’interno di questi spazi.

Biennio

Entro il 2018 sarà stesa la ghiaia nei cimiteri di Terranegra, Voltabrusegana e Montà e in tre campi del Cimitero Maggiore. Nel 2019 toccherà ad Altichiero, Voltabarozzo Vecchio, Salboro e Torre e ad altri otto campi del Maggiorem, quindi anche per il biennio successivo quattro cimiteri urbani e otto campi del Maggiore all’anno. Complessivamente è previsto un ulteriore investimento di 31 mila euro per il 2018, di 85 mila euro nel 2019 e di 196 mila nel 2020 e 2021. L’investimento complessivo nel triennio 2019-2021 sarà di 967.460 euro.