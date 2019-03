L'assessore Andrea Micalizzi: «Entro l'anno via ai lavori in piazzetta De Gasperi, ecco come sarà»

Come già anticipato, diventa realtà il progetto di riqualificazione di piazzetta De Gasperi. Come ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici, Andrea Micalizzi, è tutta l'area che dalla stazione e porta al centro ad essere interessata e a giovare di queste migliorie.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

«Abbiamo mantenuto l'impegno per la riqualificazione di piazza De Gasperi. In giunta è stato approvato il progetto esecutivo, quella che ci permette di andare in gara ed entro l'anno far partire i lavori. E' una riqualificazione complessiva, che comprende anche via Trieste dove saranno sistemati i marciapiedi e introdotto nuovo verde. Ci sarà poi la ripavimentazione della parte interna e creeremo un percorso ideale che da Via Tommaseo», così l'assessore Micalizzi, visibilmente soddisfatto. «La zona che va dalla stazione al centro è nostro obiettivo riqualificarla completamente. Una zona di pregio, che ha delle criticità che abbiamo intenzione di risolvere, affrontando questi problemi. Stiamo parlando di un'area vasta, che comprende anche viale Codalunga, dove gli interventi già si vedono».