L'assessore Micalizzi: «8 marzo apertura primo tratto Arco di Giano.Via ai lavori per il nuovo ponte di via Vigonovese»

L’assessore ai lavori pubblici, Andrea Micalizzi, ha dato notizia che partono i lavori per la costruzione del nuovo ponte di via Vigonovese e annuncia l’apertura del primo tratto dell’Arco di Giano.

«Cominciano i lavori per il Ponte di via Vigonovese, ora lo possiamo affermare con ufficialità. Tra poco ricostruiremo il ponte della tangenziale come abbiamo annunciato. Presto il cantiere, tra un mese, sarà consegnato alla ditta che si è aggiudicata il bando».

In questo mese in cui si effettuano tutte le verifiche del caso, come da prassi, rispetto a chi si è visto assegnare il bando, i lavori di fatto cominceranno già: «Nel frattempo abbiamo già dato mandato ad Aps di intervenire per salvaguardare i servizi. La fase più intensa sarà in estate, quando ci sarà l’abbattimento per poi avviare la ricostruzione. Succederà a fine luglio, ci sarà quindi una viabilità alternativa per via Bellisario e via Uruguay. Si viaggerà a doppio senso di circolazione. Il cantiere prevede oggi la realizzazione del ponte su uno dei manufatti. Quest’anno interveniamo su una carreggiata, l’anno successivo l’altra». Novità anche per quanto riguarda l’Arco di Giano: «Il primo tratto di strada è pronto e l’8 marzo. Un impegno atteso da vent’anni».