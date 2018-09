L'ex prefetto di Padova, Impresa: "Contro di me una campagna schifosa"

Il prefetto di Bologna ed ex prefetto di Padova, Patrizia Impresa, presente in una manifestazione pubblica presso la Regione Emilia Romagna, ha risposto sulla vicenda che la vede coinvolta: le intercettazioni che la riguardano, riportate dalla stampa e l'inchiesta sulla gestione dei migranti e la loro collocazione negli hub di Cona e Bagnoli. Procedimento nel quale l'ex prefetto di Padova, non risulta indagata.

Schifezza

Ecco cosa avrebbe detto, secondo l'agenzia di stampa, Ansa: "Io, su questa vicenda, ho già dato - ha spiegato ai cronisti - tutte quelle che erano le spiegazioni più opportune. Credo che sia stata fatta, nei miei confronti, una vera e propria schifezza, ma come voi potete constatare con me, questo non è un reato. Non ho altro da aggiungere".