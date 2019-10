L'on. Stefani: «La legge quadro blocca l'autonomia»

«La legge-quadro sull'autonomia rischia di essere una perdita di tempo e presenta gia' profili incerti dal punto di vista tecnico-giuridico. Ci chiediamo quali effetti possa sortire per il nostro ordinamento un simile provvedimento se non quello di rallentare i lavori. Sulle 23 materie il Veneto non ha fatto passi indietro ieri, quando la Lega era al governo con i 5S - e non li fara' a maggior ragione oggi nel confronto con il governo Pd-5S, che hanno sempre visto l'autonomia come fumo negli occhi e mai come un'occasione di crescita per il nostro paese». Lo afferma il deputato della Lega Alberto Stefani, componente della Commissione Affari costituzionali, intervenuto durante l'audizione alla Camera del ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, sulle linee programmatiche del suo ministero.