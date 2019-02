La consigliera Cappellini sposa la tesi della Meloni per le europee: «Più Italia in Europa»

Col voto per le europee sempre più vicino, si dibatte su cosa deve essere l'Europa oggi. Ha voluto dire la sua, sull'argomento, la consigliera Elena Cappellini: «Ci si avvicina alle elezioni europee e francamente sono sempre più preoccupata per la nostra nazione, per il potere economico che aveva e che ormai da diversi anni non ha più. È noto ormai che questa circostanza è la diretta conseguenza della globalizzazione: le nazioni perdono in parte il potere economico che avevano. La globalizzazione si connota come il risultato di movimenti opposti e contrari, all’omologazione alla diversificazione, all’universalismo e al particolarismo. Essa si nutre della debolezza degli stati nazionali e l’Italia negli ultimi tempi si sta mostrando debolissima! È in grave pericolo (se non già sconfitta) la nostra sovranità ed è per questo motivo che sono d’accordo con Giorgia Meloni quando esclama “più Italia in Europa” e non “più Europa” e basta. Io sono a favore del capitalismo in termini di produzione e benessere in un libero mercato che crei economia positiva, ma sono contraria all’economicismo!»

Europa

«L’attività politica - continua la consigliera - che è o dovrebbe essere il motore di ricerca della vita sociale è un disastro: non è in grado di controllare l’accelerazione dell’evoluzione dell’economia ed è per questo motivo che avvenuto un cambiamento di potere tra economia e politica. Quest’ultime si sono scambiate. Oggi il valore più importante è l’economia, non più la politica come benessere sociale. L’Italia è incastrata tra la forza dell’economia globale ed esigenze politiche di devoluzione di potere. Ciò comporterá inevitabilmente la crisi del l’istituzione politica per eccellenza: lo stato nazione. La globalizzazione erode da dentro mettendo in discussione sovranità ed autonomia e vi sono sempre più attori privati sganciati da logiche di territorio, appartenenza e cittadinanza. I politici attuali sono “zombie” che mettono in scena la rappresentazione della politica ma senza contribuire alla realizzazione di un bene pubblico sostanziale e capace di accrescere il benessere comune. O l’Italia è e o sarà in grado di fronteggiare i cambiamenti prodotti dalla globalizzazione che ha aumentato le disuguaglianze e la povertà con politiche votate sempre di più alla punizione, o i cittadini avranno sempre più sfiducia e si all’allontaneranno dalle istituzione e dalla politica con la dannosa conseguenza che nessuno andrà più a votare!»