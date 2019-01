La Lega Nord di Trebaseleghe risponde al PD: «L'unico partito in piazza era il Carroccio»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il segretario Gianni Carraro della sezione di Trebaseleghe mette i puntini sulle "i" riguardo la questione dell'autonomia nel Comune di Trebaselghe, sollevata dal PD sul Gazzettino: «Sembra una forzatura appropriarsi del referendum per raccogliere qualche voto in più alle comunali di Trebaseleghe. Purtroppo la popolazione lo ricorda bene dato che l'unico partito presente in piazza con i gazebi e che ha organizzato incontri con la cittadinanza sul tema dell'autonomia è stata la Lega».