La proposta di Bressa: «Sfruttare i plateatici e assumere steward professionisti»

L'assessore al commercio Antonio Bressa, a fronte delle difficoltà degli esercenti in questa Fase 2 post quarantena, suggerisce delle soluzioni agli esercenti, da mettere in campo per mettersi al riparo da eventuali richiami o peggio, provvedimenti: «Penso ci sia la possibilità di trovare una terza via tra situazioni che non sono controllate e il chiudere tutto. I gestori, se non in grado di gestire le persone in piedi al di fuori del loro locale, visto che stiamo dando tanta possibilità di sfruttare i plateatici, dovrebbero limitarsi a servire a chi ha un posto a sedere. Il distanziamento sociale è garantito dalla dislocazione di tavolini e sedie. Ci sono però situazioni, a Padova sono tante, in cui questo non è possibile. In questo caso quindi non basta più il personale con la pettorina che già è previsto, ma servirsi di personale qualificato, di steward professionisti. Questo per evitare provvedimenti gravi che potrebbero essere presi in caso di comportamenti non corretti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.