Al via lunedì 16 settembre la Settimana Europea della Mobilità, iniziativa di sensibilizzazione sulla mobilità non inquinante, giunta quest’anno alla diciottesima edizione. La settimana culminerà domenica 22 settembre con la domenica sostenibile “Vivi la città oltre l’auto” che animerà le piazze del centro storico.

UE

A Padova la manifestazione promossa dall’Unione Europea sarà declinata in tantissime attività. Si parte con la marchiatura gratuita delle biciclette, un sistema utilizzato per contrastare i furti di biciclette che prevede la punzonatura del codice fiscale del proprietario sul telaio del mezzo al fine di renderne molto semplice l’identificazione da parte delle forze dell’ordine in caso di furto. L’appuntamento per rendere rintracciabile la bici è lunedì mattina, dalle 9 alle 12 nella sede di Informambiente, in via dei Salici 35 (zona Guizza).

Sempre lunedì, nel pomeriggio, avrà luogo dalle 15.30 nella sede del Consorzio Zip in galleria Spagna 35 un incontro pubblico sul tema della mobilità nelle zone industriali, in cui saranno analizzate le proposte e le migliori soluzioni sull’attuazione della mobilità sostenibile all’interno della ZIP di Padova, al fine di superare le criticità legate agli effetti negativi che la mobilità di merci e persone produce sull’ambiente e sulla qualità della vita dei cittadini.

Social Biking Sharing

Con l’inizio della settimana, partirà anche la “Social Biking Challenge”, una sfida europea all’ultimo chilometro tra chi utilizza la bicicletta per i propri spostamenti quotidiani. Per tre settimane si potrà partecipare alla competizione “educativa” scaricando l’app “BikePrints” e registrandosi. A Padova, in palio anche trenta premi che saranno assegnati ai più valorosi “ciclisti” della città, premiati in un incontro pubblico che si terrà il 12 ottobre prossimo. Tra gli altri appuntamenti di rilievo, segnaliamo anche il “Giretto d’Italia 2019”, iniziativa rivolta ai comuni italiani, ai mobility manager di enti e imprese, alle associazioni e a tutti i cittadini interessati con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo della bici per recarsi al lavoro. I volontari monitoreranno giovedì 19 settembre dalle 7.30 alle 9.30 i passaggi in bicicletta in diversi luoghi della città.

Programma

Il programma istituzionale della Settimana Europea della Mobilità, infine, si integra con quello di Padova Bike City, un evento dell’evento dedicato alla bicicletta promosso dal Comune in collaborazione con Ciclica e 3parentesi, che vede la partecipazione attiva di decine di associazioni promotrici di più di 60 appuntamenti, tra cacce al tesoro, concerti, biciclettate, letture, visite guidate, performance.