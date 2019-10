Lavoratori contro, ecco cosa è successo in Corso Spagna

Giovedì 3 ottobre, in corso Spagna dove ci sono i magazzini di Tiziano Gottardo di cui si serve la catena Tigotà, diverse decine di impiegati, quadri, dirigenti, capi area e addetti si sono ritrovati nel piazzale dell’azienda per far sentire tutto il loro dissenso contro coloro che da tre giorni manifestano supportati dai sindacalisti di Adl Cobas. Una scena che ha evidentemente non molti precedenti. Le due parti, tutte composte da lavoratori, chi con meno garanzie chi con più, si sono guardate da lontano e si sono scambiate slogan. Quelli dentro gridavano “vogliamo lavorare”, quelli fuori “sciopero”. A un certo punto, in corteo, non autorizzato, sono arrivate anche le commesse dei negozi di Tigotà