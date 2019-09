Lavori sul ponte Darwin, Micalizzi attacca Zaia: «Parla di rivoluzione e poi la Regione non sa organizzare i cantieri e blocca le strade»

Sono partiti oggi e finiranno il 15 i lavori sul ponte Darwin, lungo la Statale 308. Una carreggiata, durante questo periodo di tempo, sarà chiusa al traffico. Le tempistiche e quindi l’apertura del cantiere sono state decise da Veneto Strade, il tratto è quindi di competenza della Regione. Una decisione che ha fatto andare su tutte le furie l'assessore ai lavori pubblici, Andrea Micalizzi. Il quale, non le ha certo mandate dire e anzi attacca il governatore Luca Zaia.

Micalizzi vs Zaia

E' molto contrariato l'assessore ai lavori pubblici, ecco cosa ha dichiarato: «Ci stiamo facendo in quattro - fa notare, Andrea Micalizzi - per organizzare i lavori in luglio e agosto e finire questa settimana, cosa che faremo, e Veneto Strade è più attenta ai problemi dei costi che ai bisogni dei cittadini automobilisti. La Regione conferma il disinteresse per i problemi di viabilità e assoluta inefficienza nell’organizzare cantieri impattanti. Noi ci preoccupiamo di fare i lavori e di organizzare molto grandi, come il nuovo ponte di Via Vigonovese. La Regione per cambiare dei giunti chiude una strada due settimane?». Poi la stoccata finale è per il governatore del Veneto che venerdì a Conselve, durante la festa della Lega, ha fatto un'uscita che ha fatto molto discutere e che Micalizzi sottolinea: «Zaia chiama i veneti alla rivoluzione? Non arriverebbero in tempo per farla, viste le condizioni delle strade in Regione».