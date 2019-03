Leardini è il nuovo coordinatore regionale di Forza Nuova: «Pronti a mobilitarci ancora per la vita»

A margine del Coordinamento Regionale Veneto di Forza Nuova che si è tenuto lo scorso mercoledì nella sede padovana del Movimento, è stato nominato nuovo Coordinatore Regionale Luca Leardini, già responsabile provinciale Forzanovista, che sarà affiancato da Pietro Amedeo e da Alessandro Caberlon rispettivamente responsabili Provinciali di Verona e Rovigo, nell’importante ruolo di gestione dell’Ufficio Stampa e Comunicazione Regionale.

La nomina

«Dopo la tragica scomparsa di Andrea Visentin - dichiara Luca Castellini Dirigente Nazionale FN - la giusta scelta è caduta su Luca Leardini che da Andrea tutto ha imparato e che proprio grazie al suo esempio di abnegazione ed atteggiamento impersonale, saprà riconfermare e rilanciare l’azione Forzanovista in Veneto attraverso le sue prerogative organizzative e consapevolezza politico rivoluzionaria, già dimostrata negli anni nelle tante battaglie svolte nel territorio padovano insieme ai tanti militanti che la sua sezione può vantare in città e provincia».

Pronti a mobilitarci

«Sono onorato della fiducia ricevuta dal movimento - afferma Leardini- mi impegnerò con tutto me stesso per mantenere viva quella linea patriottica in cui Andrea Visentin ha saputo tenere accesa una fiamma che continuerà ad ardere nei nostri cuori. In quest'ottica - ha promesso Leardini- siamo già pronti a mobilitarci nuovamente per sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sul preoccupante problema dell'inverno demografico e sulla questione dell'aborto che ad oggi continua a fare milioni morti. Ben vengano manifestazioni come quella di sabato: opporci a questa cultura della morte è un nostro dovere oltre che un nostro diritto».