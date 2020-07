Lega, gazebo in 250 piazze del Veneto

La Lega sarà presente, per tutto il fine settimana, in oltre 250 piazze del Veneto, comprese Padova e diversi centri della provincia. Eletti, militanti e sostenitori incontreranno i cittadini e saranno a disposizione per il tesseramento. Per il lancio di questa campagna, dopo i mesi difficili dell’emergenza coronavirus, il titolo scelto è: “Ripartiamo insieme”.

Gazebo

Ai gazebo sarà inoltre possibile firmare per dire stop alle cartelle di Equitalia, no alla sanatoria pro-clandestini e stop ai vitalizi.

All'indirizzo: ligaonline.it\4-5luglio è presente l'elenco dettagliato di tutti i punti in cui la Lega sarà presente, con la mappa e la loro localizzazione. «Grazie a tutta la macchina organizzativa della Liga Veneta che rende possibile questa grande mobilitazione. Torniamo, in sicurezza, nelle piazze, dopo i mesi dell'emergenza Covid - dice il segretario della Liga Veneta Lorenzo Fontana - Ora è fondamentale che, per superare la crisi, il governo ascolti le nostre proposte, puntando su sostegno alle famiglie, scuola, taglio delle tasse e della burocrazia e infrastrutture strategiche».