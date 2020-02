Lega: gazebo in tutta la Regione

Questo fine settimana sarà possibile tesserarsi alla Lega Salvini Premier in circa 250 gazebo in tutto il Veneto basterà presentarsi con un documento d'identità, il codice fiscale e compilare un modulo.

Sostegno

«Grazie a militanti e sostenitori che rendono possibile questa gazebata e a tutti i cittadini che aderiranno - dice il deputato e commissario della Liga Veneta Lorenzo Fontana, a nome del direttorio - la mobilitazione di questo fine settimana sarà anche un modo per dimostrare la nostra vicinanza a Matteo Salvini, processato per aver difeso il Paese». Ai gazebo della Lega sarà anche possibile firmare alcune proposte di legge di iniziativa popolare, tra cui quelle per chiedere l'elezione diretta del presidente della Repubblica e per l'abolizione dei senatori a vita.