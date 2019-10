Lega: Marcato (Lega), 7000 veneti a Roma per manifestazione in piazza San Giovanni. Da Padova 15 pullman  

Oltre 7000 tra militanti, sostenitori, simpatizzanti, sindaci, amministratori locali e cittadini per bene, partiranno dal Veneto in direzione piazza san Giovanni a Roma per la manifestazione organizzata dalla Lega, con il segretario federale Matteo Salvini. Da Padova e provincia partiranno ben 15 pullman ma moltissimi padovani raggiungeranno la capitale autonomamente, con auto private o con i 2 treni speciali predisposti dalla segreteria organizzativa.

Marcato

«La risposta del Veneto è strepitosa – spiega Roberto Marcato, assessore regionale e componente del Direttorio Liga Veneta – e dal padovano tanto entusiasmo e la voglia di scendere in piazza a fianco di Salvini. Segno che la gente, non solo gli iscritti al Movimento, continua ad apprezzare il lavoro svolto dalla Lega ed è indignata per l’attuale governo giallorosso, nato da inciuci di palazzo in barba alla democrazia ed al volere del popolo. Sarà davvero una grandissima manifestazione e le tantissime bandiere di San Marco invaderanno la piazza, segnale per rilanciare la nostra Autonomia vergognosamente affossata dalla coppia M5S-Pd».