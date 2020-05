Lenzuolo bianco al Municipio di Montegrotto Terme per ricordare la strage di Capaci

Un lenzuolo bianco appeso nella facciata del Municipio, in piazza Roma, per ricordare con un flashmob la strage di Capaci, il 23 maggio del 1992 dove persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta. Il Comune di Montegrotto Terme ha deciso di aderire alla proposta di Maria Falcone, presidente della Fondazione intitolata al fratello Giovanni, che attraverso l’ANCI (Associazione nazionale dei Comuni italiani) ha chiesto che quest’anno la giornata sia dedicata a ricordare anche a tutti coloro che in questi mesi, si sono prodigati, con abnegazione e senso del dovere, nella difficile gestione dell’emergenza sanitaria.

Illegalità

“È quanto mai importante tenere alta l'attenzione perché, se alcune forme di illegalità col lockdown hanno subito uno stop, ora bisogna alzare una barriera istituzionale per fare in modo che i capitali della mafia non vadano ad intaccare un tessuto sociale e imprenditoriale fortemente messo in crisi dall'emergenza del virus. Ognuno di noi ha il compito di vigilare con attenzione e serietà”, afferma il sindaco Riccardo Mortandello. “Il collegamento ideale tra il sacrificio delle donne e degli uomini che per servire o Stato hanno perso la vita per mano mafiosa con il coraggio e l’impegno dei tantissimi operatori della sanità, dei volontari, delle forze di Polizia statali e locali e di tutti colore che sono stati in prima linea sia nel soccorso e nella cura nelle azioni di contrasto e di contenimento del virus, è il modo migliore di far rivivere l’eredità morale e il messaggio di speranza che ci ha lasciato Giovanni Falcone”, spiega Antonio Decaro, presidente dell’Anci.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Flash mob ANCI

Il sindaco Mortandello si unirà virtualmente agli altri sindaci d’Italia per un minuto di silenzio alle 17.57 indossando la fascia tricolore. “Celebrare la Giornata nazionale della legalità - spiega il sindaco di Montegrotto Terme - significa non solo onorare le persone che sono morte nella strage di Capaci ma anche esaltare quelle vite che, fino all’estremo sacrificio hanno compiuto il proprio dovere per difendere i valori e i principi della nostra Costituzione”.