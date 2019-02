Piero Ruzzante (Liberi E Uguali): «Conselve, sul caso Bonollo anche la Regione latita»

Riceviamo e pubblichimo

«Risale al 9 novembre la mia interrogazione a risposta immediata "Allarme inquinamento a Conselve: la Giunta regionale intervenga!", in cui chiedevo all'amministrazione regionale quali azioni intendesse mettere in campo alla luce delle analisi Arpav trasmesse in procura. A distanza di tre mesi non ho ancora ricevuto alcuna risposta dalla Giunta regionale». Così il consigliere regionale Piero Ruzzante (Liberi E Uguali), che ha depositato una seconda richiesta di accesso agli atti per chiedere ad Arpav gli esiti delle rilevazioni effettuate tra il 7 dicembre e il 23 gennaio presso lo stabilimento della distilleria Bonollo a Conselve. Ruzzante il 9 novembre 2018 aveva presentato l'interrogazione a risposta immediata n. 674 per chiedere alla Giunta regionale "come intenda intervenire a tutela della salute dei cittadini" rispetto alla vicenda Bonollo.

Il silenzio della Regione

«Il silenzio della Regione è particolarmente grave dal momento che l'amministrazione comunale di Conselve sembra paralizzata», aggiunge Ruzzante. Gli fa eco il segretario provinciale di Articolo UNO – Mdp, Alessandro Tognon, che ricorda: «senza la tenacia e la perseveranza di alcuni gruppi di cittadini, che giustamente vogliono vederci chiaro, la questione sarebbe rimasta bellamente ignorata. Sosteniamo in tutti i modi qualunque iniziativa volta a fare chiarezza e a tutelare la salute della popolazione di Conselve. Bisogna anche capire che è tempo di cambiare modello di sviluppo, bisogna investire su una nuova crescita che metta al centro l'ambiente e le persone. La Bassa Padovana è stata spremuta fin troppo e oggi ne paghiamo le conseguenze». «Ora bisogna andare fino in fondo: cosa c'è nell'aria che si respira a Conselve? L’amministrazione vuole restare immobile? In questo quadro – conclude Ruzzante – mi sarei aspettato più attenzione da parte della Regione e una risposta in tempo utile alla mia interrogazione».