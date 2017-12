Nuovo gruppo consiliare a palazzo Moroni: nasce "Libero Arbitrio", Cavatton capogruppo

Matteo Cavatton, Enrico Turrin ed Elena Cappellini, eletti come consiglieri comunali nella lista Bitonci alle amministrative di giugno, hanno deciso di abbandonare il gruppo e di dare vita a "Libero Arbitrio", nuovo gruppo consigliare che avrà nell'ex assessore alla Cultura il capogruppo. La presentazione ufficiale del gruppo è avvenuta mercoledì mattina a Padova.

BITONCI.

Nessuna discontinuità, hanno tenuto a sottolineare Cavatton,Turrin e Cappellinio, sottolineano però la necessità di dare vita ad un gruppo consigliare per meglio rappresentare l’area moderata e liberale. "La lista Bitonci è stato e rimane tutt’ora un contenitore elettorale a Padova ed a Cittadella (3 consiglieri), e non un movimento o partito politico - ha spiegato Massimo Bitonci - Chi ha delle aspirazioni politiche o di candidature si sta guardando attorno e cerca altri approdi. Hanno dichiarato di non voler aderire alla Lega, ma la Lega di Salvini e di Bitonci, il 4 marzo sarà la “cura” non la “malattia”, questo è certo. Buona fortuna e buon lavoro".