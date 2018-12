Ruzzante (Leu): «Licenziamento Piave Maitex, ora intervenga la Regione»

«Un'azienda licenzia un delegato sindacale dopo averlo fatto pedinare da un detective privato: è un fatto gravissimo che deve destare preoccupazione e richiede l'attenzione da parte delle istituzioni, in primis della Regione che ha la competenza in materia di lavoro. Non bisogna dimenticare che il fatto avviene dopo che lo stesso dipendente era stato ammonito semplicemente per aver espresso la sua opinione sulle prospettive industriali dell'azienda, con un'intervista in cui invitava i vertici aziendali a puntare sul sugli investimenti e sull’Industria 4.0 con l’aiuto di tutti i lavoratori per rilanciare lo stabilimento».

L'interrogazione

Così il consigliere regionale Piero Ruzzante (Liberi E Uguali), che nella giornata di oggi ha depositato un'interrogazione a risposta immediata per chiedere alla Giunta regionale "quali iniziative intenda porre in essere al fine di pervenire nel caso di specie alla tutela delle libertà sindacali e a garanzia dei diritti dei lavoratori della Piave Maitex". Ruzzante era già intervenuto sul precedente episodio, con l'interrogazione del 12 marzo 2018 avente ad oggetto "RSU della Piave Maitex ammonito a causa di dichiarazioni sulle prospettive aziendali: la Giunta regionale interverrà a garanzia dell'equilibrato assetto delle libertà e delle relazioni sindacali?".

Le libertà sindacali

«Uno dei fatti contestati riguarda la fruizione di una pausa caffè da parte del delegato durante un direttivo sindacale, di cosa stiamo parlando? Inoltre il delegato ha già vinto il ricorso riguardante la sanzione disciplinare. Alla Piave Maitex c'è evidentemente un problema di libertà sindacali - conclude Ruzzante -, con tutte le conseguenze sull'intero sistema di relazioni sindacali e sui diritti dei lavoratori. Auspico che la Regione intervenga al più presto a tutela dei lavoratori».