Uniti per Fabio Bui: nasce “Padova la Provincia di tutti”, lista a sostegno del presidente

Una. Per Fabio Bui: si chiama “Padova la Provincia di tutti” la nuova lista (composta da 16 candidati consiglieri, che correranno alle prossime elezioni provinciali del 3 febbraio) presentata lunedì 14 gennaio.

La lista

La formazione a sostegno del presidente Fabio Bui - eletto come unico candidato nel novembre 2018 - vede la presenza di sindaci e consiglieri comunali (come deciso dalla legge di riforma 56 del 2014). Spiega lo stesso Bui: «È un bel risultato, che conferma il percorso avviato in questi anni. La convergenza unanime dei sindaci dei 102 Comuni padovani sul mio nome è la prova di quanto gli amministratori locali considerino la Provincia un ente a servizio delle esigenze di tutto il territorio rispetto alle materie che la legge ci ha lasciato. Ho con me una squadra di persone e di colleghi che si sono messi a disposizione di questa realtà con autentico spirito istituzionale e li ringrazio per l’attaccamento dimostrato alla nostra Provincia. E’ una squadra formata da persone con esperienza amministrativa che, provenendo da formazioni politiche diverse, porteranno una ricchezza in più e sarà un valore aggiunto a servizio di tutto il territorio. Sono infatti convinto che il ruolo del presidente della Provincia ha senso solo se è presidente di tutti i consiglieri perché deve essere a disposizione di tutti i Comuni».

La composizione della lista

Ecco la composizione completa della lista "Padova la Provincia di tutti":

- Marcello Bano, Lega Nord - Consigliere di Noventa Padovana

- Luigi Bisatto, Partito Democratico - Sindaco di Noventa Padovana

- Loredana Borghesan, Forza Italia - Sindaco di Montagnana

- Alice Bulgarello, Lista civica - Sindaco di Polverara)

- Barbara Cocco, Fratelli d'Italia - Consigliere di Albignasego

- Margherita Colonnello, Partito Democratico - Consigliere di Padova

- Sabrina Doni, Partito Democratico - Sindaco di Rubano

- Vincenzo Gottardo, Lista civica - Vicesindaco di Campodoro

- Cesare Mason, Lista civica - Sindaco di Piombino Dese

- Fabio Miotti, Forza Italia - Assessore di San Giorgio in Bosco

- Angela Temporin, Partito Democratico - Assessore di Battaglia Terme

- Roberto Trevisan, Forza Italia - Presidente del Consiglio comunale di Este

- Enrico Turrin, Libero Arbitrio - Consigliere comunale di Padova

- Paolo Vallotto, Lega - Consigliere comunale di Cittadella

- Elisa Venturini, Forza Italia - Vicesindaco di Casalserugo

- Beniamino Veronese, Lega - Vicesindaco di Montagnana