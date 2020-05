Lo sport popolare per sconfiggere l’isolamento dell’emarginazione sociale

Fondata nel 2012, quando decine di famiglie del rione popolare Palestro di Padova si riunirono per salvare il campo del quartiere, a forte rischio di emarginazione sociale, l'A.S.D. Quadrato Meticcio, con le sue attività, è stata costantemente presente sul territorio, contando ad oggi ben 5 progetti sportivi attivi, per un totale di circa 100 atleti/e tesserati tra adulti e minori e oltre 150 soci: mentre lo sport professionistico cerca una soluzione per poter ricominciare a giocare, c'è un altro sport, quello popolare, meno distante dalle persone, che non ha mai smesso di contribuire alla vita della comunità.

Quadrato Meticcio

Non solo sport: Quadrato Meticcio è anche uno sportello di consulenza gratuito per la casa, un doposcuola, un cineforum, uno spazio per attività culturali e per corsi di italiano. Nonostante la situazione difficile, sono continuate le attività di Quadrato Meticcio a sostegno delle fasce più deboli, come la distribuzione di pasti a domicilio coordinata dal CSV (Centro Servizio Volontariato Provinciale) di Padova: una presenza quotidiana e quasi decennale sul territorio, che ora sta rispondendo con forza alla richiesta di aiuto.

Produzioni dal Basso

Su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - è stata lanciata la raccolta fondi per sostenere le spese che non si possono più autofinanziare con gli eventi sociali. In pochi giorni da tutta Italia e anche dall'estero sono stati donati oltre 1800€, una testimonianza di affetto che fa ben sperare, ma che non basta ancora, perché i costi sono alti e l'obiettivo da raggiungere è quota 4000€, cifra che permetterà al Quadrato Meticcio di continuare con le sue attività. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/sostieni-il-quadrato-meticcio/