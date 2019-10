Lorenzoni all'opposizione: «Tre eventi in contemporanea, lo sciopero. Qualche disagio ma polemiche pretestuose »

Pronta la replica del vice sindaco, Arturo Lorenzoni, agli attacchi dall'opposizione sulla situazione del traffco cittadino, soprattutto attorno ala Fiera, nel venerdì d'inaugurazione di quello che è tradizionalmente il più grande evento che si svolge nei padiglioni di via Venezia, in tutto l'anno. «Oggi non è solo la giornata di inaugurazione di Auto e Moto d’Epoca, ma inaugura anche una grande mostra a Palazzo Zabarella e ieri ha aperto al san Gaetano la mostra su Belzoni. Da giorni su Padovanet sono disponibili consigli di ogni tipo per evitare spiacevoli situazioni, che tengono conto sia della grande coincidenza di eventi di questo finesettimana che dello sciopero di oggi, che certamente ha causato qualche disagio in più non prevedibile».

Aree sosta

«Abbiamo - prosegue il vice sindaco - messo a disposizione dei visitatori diverse aree di sosta e soprattutto abbiamo caldamente consigliato l’utilizzo dei parcheggi scambiatori del tram, consci del grande afflusso di auto che sarebbe arrivato in città. Le misure messe in atto quest’anno dalla polizia municipale sono addirittura superiori a quelle degli anni passati, per cui non si capisce di cosa si possa rimproverare l’amministrazione».

Attacco strumentale

«Direi quindi - conclude Lorenzoni - che siamo di fronte all’ennesimo attacco strumentale di chi quando fa comodo arriva addirittura a lamentarsi di una città con troppe iniziative, peraltro usando parole fuori dal tempo chiaramente senza conoscerne bene il significato. Se c’è troppa gente in città si lamentano. Se non c’è nessuno si lamentano. Però attenzione, che poi diventa come la storia di “al lupo al lupo” e si perde ogni credibilità».