Padova e Oxford unite in un gemellaggio. Non solo il comune, anche l'università

Il vice sindaco Arturo Lorenzoni è nella città di Oxford per sancire un gemellaggio con la città universitaria inglese. Queste le parole di Lorenzoni a riguardo di questa iniziativa.

Le parole di Lorenzoni

"Ieri ho firmato una lettera di intenti per il gemellaggio tra la città di Padova e la città di Oxford, che ci auguriamo possa concretizzarsi entro la fine dell’anno in un doppio gemellaggio tra le città e tra le università. È una grande opportunità per Padova, per rinforzare il legame con una città universitaria molto simile, con cui si condivide un’economia basata sulla conoscenza e un forte dinamismo nel mondo della ricerca e delle imprese innovative. L’idea è quella di consolidare una visione per una crescita economica e dei servizi condividendo obiettivi di ricerca e di sviluppo di nuove attività economiche. Entrambe le città hanno un vantaggio competitivo nella presenza di due università riconosciuto e tra le più antiche e le più prestigiose Europa. L’auspicio è che si possano sviluppare iniziative comuni capaci di creare nuova economia, nuove opportunità di ricerca soprattutto per i più giovani. Lavoriamo per superare le barriere e creare nuove opportunità per tutti. Sono stato ricevuto con grande affetto sia dall’università che dalla municipalità di Oxford e contiamo di ricambiare l’ospitalità al più presto per la firma del gemellaggio. Un doppio gemellaggio tra città e tra università è un legame veramente forte che va oltre le incertezze della Brexit e riconnette due città ad una lunga tradizione di amicizia e collaborazione".