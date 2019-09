Lorenzoni, colpo di scena sulla vicenda parcheggi: nuovo park in via Sarpi

Nei prossimi giorni incontreremo i proponenti per definire i vincoli all’interno dei quali possono sviluppare la loro proposta al comune. Gli investitori sono italiani, di più ancora non si sa. L’idea è di un multi-piano, senza bisogno di scavi. I proponenti, sui quali rimane un velo di mistero, si sa solo che sono italiani, incontreranno nuovamente l’amministrazione per concretizzare questa che è qualcosa più di una intenzione. Il park sarà dotato, secondo l’idea del vice sindaco, di una navetta che porterà le persone direttamente in centro.

L’idea è di prendere a modello il Park della Clinique Universitaire della cittadina belga di Saint Luc. I tempi di costruzione di una struttura di questo tipo sono relativamente brevi. In Belgio sono stati utilizzati, per realizzarlo, materiali naturali e anche dal punto di vista visivo, non impattante. Altro aspetto interessante di questo tipo di struttura è che una costruzione di questo genere è molto illuminata e quindi anche dal punto di vista energetico poco impattante.

[notizia in aggiornamento]