Lorenzoni - Cusumano, scontro sul tram

Giacomo Cusumano, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Padova, va all'attacco del vice sindaco Arturo Lorenzoni prendendo spunto da un articolo pubblicato da un quotidiano locale. A una nota di Cusumano ha fatto seguito la replica di Lorenzoni.

La nota di Cusumano

«Che Lorenzoni avesse le idee poco chiare su come attuare l’assurdo progetto del Tram di Padova è noto a tutti, ma che potesse anche inventare fantomatici collegamenti con esponenti del Movimento 5 Stelle ci lascia veramente basiti. Questo accade a mezzo stampa quando, in un articolo del 31/01/2019 del “Mattino di Padova”, in cui Lorenzoni afferma di essere in contatto con il nostro Senatore Gianni Girotto che a sua volta doveva riferire per via diretta al nostro ministro Danilo Toninelli sulla questione Tram. Falso, Lorenzoni non ha mai contattato il Senatore Girotto per la questione Tram, ma bensì per l’innovativo tipo di trasporto progettato della StartUp di Padova “Next Future Mobility”, cosa che ci fa molto piacere dato che è una sfida lanciata da l’ex Consigliere del Movimento 5 Stelle Padova Simone Borile a Lorenzoni e rilanciata anche dal Blog di Beppe Grillo il mese scorso. Ribadisco che siamo pronti ad aprire un tavolo di lavoro con l’amministrazione sul tema trasporti per trovare una soluzione seria, ma il vicesindaco deve rinunciare all'assurdo progetto del Tram, approvato dal precedente governo Renzi dall'allora ministro Graziano Delrio, perché ha una tecnologia obsoleta, fuori produzione che vincolerebbe il comune ad una unica azienda di trasporti che ha rilevato la tecnologia dopo che la precedente società, Alstom, ha messo addirittura fuori produzione i mezzi per scarso rendimento e fruibilità. Siamo vicini al “Comitato No Rotaie” di Voltabarozzo che è estremamente preoccupato per la sicurezza dei residenti in caso il Tram dovesse passare nel percorso abbozzato dalla maggioranza, perché in varie zone potrebbe passare anche a 50cm dalle case, tagliando parchi e giardini, diventando estremamente pericoloso in caso di deragliamenti, che purtroppo non sono così rari. Vogliamo assieme a tutti capire le potenzialità di NEXT e verificare la sua fattibilità per un trasporto a misura di Padova, che non è la Francia e ha altre esigenze, senza dimenticare che tutti i comuni che usano la tecnologia del Translohr sono fortemente intenzionati a cambiarla mentre Padova vuole acquistare mezzi da rigenerare da Latina vecchi di 10 anni».

La replica di Lorenzoni

«l relazione all’articolo del Mattino di Padova del 31 gennaio, specifico che a una precisa domanda ho risposto dicendo di avere contatti con il presidente della Commissione Industria, commercio, turismo del Senato, il senatore Gianni Girotto, ma non in alcun modo in merito al progetto finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della nuova linea del tram Sir 3. Il rapporto con il senatore Gianni Girotto è nato da tempo per l’attenzione che il senatore del Movimento 5 Stelle ha sempre dedicato al tema dell’energia rinnovabile e dei trasporti sostenibili, di cui mi sono sempre occupato professionalmente e sui cui il senatore si è sempre impegnato dimostrando sensibilità e competenza. Proprio per questo ho contattato il senatore Girotto per parlare di “Next Future Transportation”, startup fondata da dei giovani padovani che seguo da tempo e con cui come Amministrazione siamo in contatto per portare avanti progetti e iniziative comuni. L’utilizzo dei mezzi studiati da Next per la mobilità cittadina, a completamento delle linee di forza del trasporto pubblico, è una soluzione interessante e stiamo lavorando anche per utilizzarli nella mobilità accessoria al tram. Proprio riguardo al tram abbiamo invece le idee molto chiare. Si tratta del mezzo che può dare le risposte più efficaci alle esigenze di mobilità di Padova. Il progetto relativo alla linea Sir 3 sta procedendo, abbiamo portato avanti assieme a Venezia e Clermont Ferrand un’interlocuzione industriale con l’azienda produttrice che ci ha assicurato sulla fornitura di nuovi mezzi e sulla manutenzione di quelli esistenti.

Il tram fornirà le linee di forza di un sistema di trasporto che potrà essere completato con l’utilizzo di altri mezzi, innovativi e sostenibili, come quelli che sta sviluppando Next».